Guvernul mizează pe calea ferată: un tren poate înlocui 100 de camioane

Transportul feroviar poate deveni un pilon strategic pentru economia Republicii Moldova, susține vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a declarat, într-o intervenție la postul public de televiziune, că testele recente arată un potențial real de relansare a căilor ferate, într-un moment în care infrastructura rutieră este suprasolicitată, iar costurile de transport sunt în creștere. Potrivit lui Bolea, un singur tren marfar poate prelua volume echivalente cu zeci de transporturi rutiere grele.

Ministrul a oferit drept exemplu un test efectuat recent pe un segment de cale ferată repus în funcțiune, unde a circulat un tren marfar de aproximativ 3.000 de tone. Garnitura a transportat pietriș din Ucraina către sudul Republicii Moldova, în zona Cahul, material utilizat la construcția unui drum. Conform estimărilor autorităților, o singură cursă feroviară a înlocuit aproximativ 100 de camioane de mare tonaj, reducând presiunea asupra drumurilor naționale și costurile logistice.

Vladimir Bolea a subliniat că extinderea capacităților feroviare este o direcție strategică pentru stat, argumentând că acest tip de transport este mai economic, mai ecologic și mai eficient pe distanțe medii și lungi. În contextul creșterii traficului rutier și al degradării accelerate a infrastructurii, transportul pe calea ferată este văzut ca o alternativă viabilă pentru marfă, dar și pentru pasageri, dacă va fi modernizat corespunzător.

În acest context, autoritățile pregătesc o reorganizare a Calea Ferată din Moldova. Potrivit planului anunțat, infrastructura feroviară va rămâne integral în proprietatea statului, printr-o entitate separată – CFM Infrastructură – care nu va putea fi privatizată. În paralel, componenta de transport marfă și pasageri ar urma să funcționeze într-un regim economic competitiv, în condițiile pieței, alături de alți operatori de transport.

Referindu-se la situația internă a întreprinderii, vicepremierul a afirmat că restanțele salariale au început să scadă după schimbarea conducerii. Dacă la începutul anului angajații aveau întârzieri de până la nouă luni, în prezent acestea ar fi fost reduse la aproximativ trei luni. Oficialul susține că managementul actual a început să aplice o abordare mai riguroasă, orientată spre eficiență economică, identificarea volumelor reale de marfă și evitarea pierderilor, ceea ce ar putea crea premisele unei relansări treptate a transportului feroviar.