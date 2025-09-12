Angajamentele Tatianei Crețu și Olesei Stamate pentru parlamentare

Candidata independentă Tatiana Crețu anunță că, în cazul în care ajunge deputat în noul parlament, va aduce mai multă transparență în politică și va implica cetățenii în deciziile esențiale pentru stat.

Concurenta electorală mai afirmă că face pasul în politica activă fără a-și dori să devină un „politician în sensul clasic al cuvântului”, ci mai degrabă un canal de comunicare directă între cetățeni și Parlament.

„Vreau să aduc oamenii cât mai aproape de întregul parcurs politic, pentru ca fiecare să simtă că vocea lui contează nu doar o dată la patru ani. Așa funcționează democrațiile europene spre care aspirăm: acolo există presiune socială, demisii de onoare, politicieni care își cer scuze atunci când greșesc”, spune Crețu.

Între timp, candidata independentă Olesea Stamate propune elaborarea unui plan de dezvoltare economică, valabil pentru cel puțin 10 ani, care să fie susținut și realizat de întreaga clasă politică, mediul academic, societatea civilă și antreprenori.

„Poate suna utopic, însă doar așa avem o șansă să asigurăm continuitatea reformelor după schimbarea guvernelor”, declară Stamate. Aceasta critică faptul că, o dată la patru ani, fiecare guvern vine cu un nou „așa-zis plan economic”, ceea ce subminează stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung. „Putem lua cât timp va fi nevoie – trei luni, patru, jumătate de an – important e să construim împreună un document care să rămână indiferent cine vine la guvernare”, afirmă Olesea Stamate.

Pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Tatiana Crețu figurează cu numărul 22, iar Olesea Stamate – cu numărul 6.