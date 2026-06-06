Angajatorii din UE vor fi obligați să afișeze salariul în anunțul de angajare

Uniunea Europeană implementează noi reguli privind transparența salarială, menite să reducă diferențele de remunerare dintre femei și bărbați și să ofere angajaților un acces mai mare la informațiile despre salarii.

Noile prevederi încep să fie aplicate în statele membre și aduc schimbări importante în procesul de recrutare, dar și în modul în care companiile vor comunica informațiile legate de remunerare.

Măsurile vin după numeroase situații în care candidații au parcurs mai multe etape de selecție fără să cunoască salariul oferit sau au aflat, după ani de activitate, că alți colegi erau remunerați mai bine pentru aceeași muncă ori pentru activități de valoare egală.

Potrivit noilor reguli europene, angajatorii vor avea obligația să informeze persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă despre salariul de început sau despre intervalul salarial aferent postului. Aceste informații vor trebui comunicate în anunțul de angajare sau cel târziu înainte de interviu.

În același timp, companiile nu vor mai putea solicita candidaților informații despre salariile primite la locurile de muncă anterioare.

Noile măsuri extind și drepturile angajaților. Aceștia vor putea solicita informații despre propriul nivel salarial, precum și despre salariile medii din companie pentru angajații care desfășoară aceeași activitate sau o muncă de valoare egală, datele urmând să fie prezentate separat pentru femei și bărbați.

De asemenea, firmele cu cel puțin 100 de angajați vor fi obligate să publice informații privind diferențele de remunerare dintre femei și bărbați.

În cazul în care rapoartele indică o diferență salarială de cel puțin 5% între femei și bărbați, iar aceasta nu poate fi justificată prin criterii obiective, angajatorii vor trebui să realizeze o evaluare oficială a sistemului de salarizare.

Directiva introduce și măsuri suplimentare pentru persoanele care consideră că au fost discriminate din punct de vedere salarial.

Astfel, angajații care au suferit discriminare salarială pe criterii de sex vor putea solicita despăgubiri. Totodată, în cazul unor litigii, angajatorii vor avea obligația să demonstreze că nu a existat discriminare salarială.

Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să stabilească sancțiuni pentru companiile care nu respectă regulile privind transparența salarială și egalitatea de remunerare.

Noile prevederi permit, de asemenea, organismelor pentru egalitate și reprezentanților angajaților să îi reprezinte pe lucrători în proceduri judiciare sau administrative legate de discriminarea salarială.

Principiul remunerării egale pentru femei și bărbați este prevăzut în legislația europeană încă din 1957, odată cu adoptarea Tratatului de la Roma. Cu toate acestea, diferențele salariale continuă să existe.

Potrivit datelor europene, diferența medie de remunerare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană este în prezent de 11,1%.

Directiva privind transparența salarială a fost propusă de Comisia Europeană pentru reducerea acestor decalaje și promovarea egalității de gen, fiind adoptată în anul 2023.