 Ploi puternice în toată Republica Moldova

Meteorologii prognozează averse puternice în toată țara. Maximele termice vor varia între +23 și +28 de grade, iar cele minime între +13 și +18 grade Celsius.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 90%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +13° și +23°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +16° și +26°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +18° și +28°C.