Imagini cu presupuse subiecte de la examenul la Istorie au apărut online. Reacția MEC

Mai multe imagini care ar conține subiecte sau fragmente din testul de examen la disciplina Istorie, susținut de elevii clasei a IX-a, ar fi apărut în mediul online. În urma incidentului, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și anunță că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind compromiterea integrității procesului de examinare.

Totodată, autoritatea a dispus inițierea unei investigații pentru a stabili autenticitatea materialelor apărute, modul în care acestea au ajuns în spațiul public, precum și toate circumstanțele în care s-ar fi produs eventualele încălcări.

„În colaborare cu structurile responsabile și cu instituțiile implicate în organizarea examenului, Ministerul va analiza toate aspectele relevante și va identifica persoanele care se fac responsabile, în cazul în care vor fi constatate încălcări ale procedurilor”, se arată în mesajul Ministerului Educației și Cercetării.

Autoritățile susțin că vor întreprinde toate măsurile necesare pentru protejarea corectitudinii și credibilității examenelor naționale.