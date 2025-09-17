Putin și Modi ignoră Washingtonul

Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au exprimat satisfacția pentru ‘prietenia’ dintre țările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor Washingtonului privind legăturile economice între cele două puteri, relatează AFP.

‘Relațiile între India și Rusia au fost mereu exclusiv bazate pe încredere și prietenie’, a declarat președintele rus în cadrul unei reuniuni guvernamentale televizate de după discuția telefonică.

Narendra Modi a declarat la rândul său pe X că cele două țări sunt hotărâte să-și întărească ‘parteneriatul strategic special și privilegiat’, adăugând că ‘India este gata să aducă toate contribuțiile posibile la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina’. El i-a mulțumit, de asemenea, lui Putin pentru apelul prin care l-a felicitat cu ocazia împlinirii a 75 de ani miercuri, potrivit EFE.

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, prevăzută să aibă loc în decembrie, potrivit Kremlinului.

Discuția are loc a doua zi după ce președintele american Donald Trump l-a felicitat la rândul său pentru aniversare pe Modi, cu care a vorbit despre conflictul din Ucraina și despre taxele vamale.

Donald Trump a crescut taxele vamale asupra produselor indiene de la 25 la 50% drept sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc, despre care susține că finanțează conflictul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

India, vechi aliat al SUA și unul dintre cei mai mari importatori de țiței din lume, a anunțat că va continua să importe petrol din Rusia ‘pentru că sursele de aprovizionare tradiționale au fost deturnate spre Europa după declanșarea conflictului’ în Ucraina, în februarie 2022.

Vladimir Putin și Narendra Modi, ale căror țări colaborează în cadrul BRICS, și-au afișat deja apropierea la începutul lui septembrie cu prilejul unui summit în China. India a anunțat atunci că nu se va ‘înclina’ în fața Washingtonului.