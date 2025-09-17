Dmitri Kozak a demisionat din funcția de adjunct al administrației prezidențiale ruse

Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, și-a anunțat demisia din funcția de la Kremlin, potrivit informațiilor transmise de politologul Arkadii Dubnov și jurnalistul Aleksei Venediktov.

Dubnov a precizat că Dmitri Kozak pleacă voluntar și că i-ar fi fost promisă funcția de reprezentant permanent al președintelui Vladimir Putin în Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei. Până în prezent, demisia nu a fost confirmată oficial de Kremlin.

Recent, surse de la Kremlin au declarat pentru New York Times că Kozak i-a prezentat președintelui Putin un plan pentru încheierea războiului din Ucraina și a propus reforme interne, inclusiv consolidarea controlului asupra forțelor de securitate și crearea unui sistem judiciar independent.

Dmitri Kozak este unul dintre cei mai longevivi aliați ai lui Vladimir Putin, iar anterior mai multe atribuții ale sale, inclusiv dosarele transnistrean și cele ale regiunilor separatiste din Georgia, au fost transferate către alt consilier prezidențial.