ANI verifică averea celor doi membri ai PSRM vizați în dosarul destabilizărilor

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controale ale averii și intereselor personale în privința președintelui raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și a consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Decizia a fost luată pe 26 noiembrie 2025, în baza a două sesizări din oficiu depuse la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce înseamnă la o lună distanță de la perchezițiile în dosarul destabilizărilor.

Potrivit documentelor oficiale, cele două proceduri au fost declanșate după analizarea preliminară a declarațiilor de avere pentru perioadele 2018–2025, în care inspectorii ANI au identificat achiziții de bunuri și acumulări financiare ce necesită verificări detaliate. Ambele sesizări au fost repartizate aleatoriu sistemului electronic e-Integritate.

În cazul consilierului municipal Maxim Moroșan, ANI examinează mai multe achiziții de bunuri mobile și imobile raportate în perioada 2023–2025. Printre acestea se numără un Mercedes-Benz S500, două automobile de marcă Lexus și Mercedes-Benz, un camion Scania și un imobil de 73,7 metri pătrați. Inspectorii au constatat că, deși veniturile declarate ar putea acoperi parțial aceste achiziții, există o acumulare semnificativă de numerar a cărei proveniență urmează a fi verificată.

Procedura de control în privința lui Moroșan a fost deschisă pentru perioada 1 august 2016 – 26 noiembrie 2025. ANI precizează că doar în cadrul unui control formal pot fi analizate în detaliu fluxurile financiare, tranzacțiile bancare și documentele justificative ale cheltuielilor și bunurilor dobândite.

În cazul președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ANI verifică achizițiile de mijloace de transport efectuate între 2020 și 2024. Printre acestea se numără mai multe automobile Toyota RAV4 și Dacia Duster. Inspectorii notează și existența unor economii semnificative acumulate în conturile bancare ale acestuia, care necesită o evaluare aprofundată.

Pentru Mizdrenco au fost analizate peste zece declarații de avere depuse începând cu anul 2018, iar instituția a stabilit că acestea sunt relevante pentru procedura de control privind modificările patrimoniale. Conform ANI, controlul este necesar pentru a determina dacă veniturile realizate sunt proporționale cu bunurile dobândite în perioada vizată.

Ambele procese-verbale subliniază că evaluarea se desfășoară în baza legislației privind declararea averii, integritatea în funcția publică și Codul administrativ, iar scopul urmărit este verificarea riguroasă a situației patrimoniale, fără a anticipa rezultatele finale.

ANI mai menționează că, prin declanșarea controalelor, pot fi solicitate informații suplimentare din registrele de stat, extrase bancare și documente justificative, inclusiv în raport cu membrii familiilor celor doi oficiali, acolo unde legea permite extinderea analizei.

Autoritatea are la dispoziție instrumentele legale necesare pentru a evalua proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru achizițiile declarate, precum și pentru a identifica eventuale diferențe substanțiale între veniturile oficiale și bunurile dobândite.

Președintele raionului Rîșcani și consilierul municipal din Bălți urmau să fie informați oficial despre declanșarea controalelor și despre drepturile pe care le au în cadrul acestor proceduri. Documentele vor fi publicate pe pagina ANI în termen de șapte zile.

Pe 27 octombrie, angajații Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au desfășurat percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova (deplasările și instruirile din Serbia).