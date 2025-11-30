SUA îngheață deciziile privind azilul după împuşcarea a doi ofițeri americani

Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri că va opri toate deciziile privind azilul, la două zile după împuşcarea a doi membri ai Gărzii Naţionale la Washington, dintre care unul a murit.

„USCIS a oprit toate deciziile privind azilul până când ne putem asigura că fiecare străin este verificat şi verificat în cea mai mare măsură posibilă”, a scris directorul USCIS, Joseph Edlow, pe platforma X.

Cu o zi mai devreme, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat o oprire completă a admiterilor în SUA pentru toate persoanele din „ţările lumii a treia”, fără a specifica la ce ţări se referă sau modalitatea în care va fi implementată măsura.

Mai devreme în acea zi, administraţia sa a declarat că va revizui „cărţile verzi” (prin care străinilor li se acordă drept de rezidenţă şi de muncă în SUA – n.r.) emise tuturor străinilor din ţări „care prezintă îngrijorare”. Printre cei afectaţi de măsură se numără afgani, precum şi persoane din alte 18 ţări, cum ar fi Iranul, Libia, Somalia, Yemenul, Cuba şi Venezuela.

Miercuri, doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la doar câteva străzi depărtare de Casa Albă, dintre care unul a murit din cauza rănilor suferite, în timp ce al doilea soldat rămâne în stare critică. Suspectul atacator, un afgan care a intrat în SUA în 2021, a fost reţinut. Motivul atacului rămâne necunoscut.

În urma incidentului, Trump a dat vina pe refugiaţi pentru problemele sociale ale ţării, scrie dpa. Grupurile pentru drepturile omului au avertizat împotriva exploatării politice a atacului.

Aproape 1,5 milioane de solicitanţi de azil aşteptau un răspuns la cererile lor în decembrie 2024, conform celor mai recente statistici de la organizaţia American Immigration Council (AIC), citate de EFE.