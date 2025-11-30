Cardinalul Verde pleacă pe front după demisie: Sunt dezgustat

Fostul consilier principal al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se îndreaptă spre linia întâi la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său de către Biroul național anticorupție din Kiev.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii”, a declarat Andriy Ermak pentru The Post într-un mesaj text pasional, vineri seară. „Sunt o persoană onestă și decentă”.

Apoi și-a cerut scuze dacă nu va mai răspunde la apeluri. Nu a spus când sau cum intenționează să meargă pe linia întâi a războiului împotriva Rusiei.

Ermak nu a oferit mai multe detalii despre cum va merge pe front și dacă se va alătura Forțelor Armate ale Ucrainei. „Am fost profanat și demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că mă aflu la Kiev din 24 februarie 202[2]”, a spus el. „Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski; merg pe front.

„Sunt dezgustat de mizeria care mi se adresează și chiar mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul”, a adăugat el.

Mesajele au venit după o zi de tulburări pentru Ermak, care condusese delegația Ucrainei la negocierile de pace. Perchezițiile în apartamentul său și demisia sa au venit chiar înainte de data la care urma să se întâlnească cu echipa americană care conducea discuțiile pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

O delegație ucraineană merge în acest weekend în SUA pentru a se întâlni cu delegatul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner pentru continuarea discuțiilor despre planul de pace.

Zelenski și-a reorganizat deja echipa de negociatori însărcinată cu lucrul la planul de pace cu SUA.

În echipă rămâne secretarul ucrainean al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, care l-a convins pe Witkoff că Ucraina nu va capitula în fața unui plan de pace în 28 de puncte, puternic orientat spre Rusia.

Umerov, care a negat că a dat aprobarea inițială planului și că a schimbat prevederea, a vorbit cu directorul FBI, Kash Patel, înainte de întâlnirea sa cu Witkoff. Nu este clar de ce a avut loc această întâlnire sau dacă intenționează să o facă din nou când se va întoarce cu delegația în acest weekend.

Perchezițiile în apartamentul lui Ermak au avut loc după ce instituția anticorupție din Ucraina a desfășurat o investigație numită „Operațiunea Midas”, descoperind o schemă care ar fi obligat contractorii Energoatom să plătească mită între 10 și 15%.