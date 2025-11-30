Anchetă la Strasbourg: Un pistol, găsit ascuns în apropierea Târgului de Crăciun

O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d’Alsace, relatează AFP.

Altă sursă apropiată dosarului a confirmat vineri AFP că un pistol şi muniţie au fost găsite de către agenţi de întreţinerea spaţiilor verzi – în tufişuri -, la doi paşi de „Satul Adventului”.

Acest spaţiu al Târgului de Crăciun de la Strasbourg se află în cartierul istoric La Petite France.

Târgul de Crăciun de la Strasbourg a fost deschis miercuri, iar o afluenţă importantă este aşteptată, după un record anul trecut de 3,4 milioane de vizitatori, inclusiv germani, americani şi spanioli.

În timpul acestui eveniment, care durează o lună, oraşul este plasat sub o înaltă securitate, în contextul unei ameninţări teroriste prezente în continuare în Franţa.

În decembrie 2018, jihadistul Chérif Chekatt, în vârstă de 29 de ani, a ucis prin împuşcare cu o armă de foc cinci persoane şi a rănit alte 11 pe străzile din centrul oraşului.