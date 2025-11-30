Scandal într-un bloc nou din Capitală. Dezvoltatorul, acuzat că blochează recepția

Locatarii unui bloc finalizat în 2021 acuză un dezvoltator că imobilul nu este dat în exploatare, ceea ce îi împiedică să locuiască legal sau să își vândă apartamentele. Compania susține contrariul, însă Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică confirmă că blocul nu figurează recepționat, iar CNA examinează cazul într-un proces penal.

Locatarii afirmă că, deși lucrările au fost finalizate în 2021, clădirea nu este dată oficial în exploatare. Ei spun că nu își pot înregistra actele, nu pot vinde apartamentele și locuiesc într-un imobil aflat într-o situație juridică incertă.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a confirmat pentru ZdG că blocul nu figurează drept recepționat. Proprietarii reclamă lipsa de comunicare din partea dezvoltatorului și susțin că ar exista neconformități între proiectul autorizat și construcția finală, aspecte care ar bloca procesul oficial de recepție.

O parte dintre locatari s-au mutat deja în apartamente, după ce utilitățile — inclusiv gazul — au fost conectate, însă afirmă că situația rămâne incertă și că nu le este clar când va fi finalizată procedura legală.

Juristul dezvoltatorului imobiliar respinge acuzațiile și susține că blocul ar fi fost dat în exploatare încă din 2021, odată cu finalizarea construcției. El afirmă că lucrările au respectat proiectul autorizat și că verificările efectuate de autorități nu ar fi depistat nereguli.

Proprietarii au sesizat Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. CNA a transmis că aspectele semnalate sunt examinate în cadrul unui proces penal privind legalitatea procedurilor.