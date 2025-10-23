ANRE analizează sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești. Lukoil Moldova, vizată direct

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spune că analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova.

În acest context, astăzi conducerea ANRE a invitat în regim operativ reprezentanții companiei Lukoil-Moldova, pentru a clarifica aspecte ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional.

”În calitatea sa de autoritate care promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere, ANRE monitorizează cu atenție evoluțiile internaționale și va întreprinde întregul set de măsuri disponibile, în limitele competențelor legale, pentru a asigura în continuare predictibilitatea, stabilitatea și securitatea aprovizionării statului cu produse petroliere”, se menționează într-un comunicat de presă, publicat de ANRE.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Măsurile vizează Rosneft și Lukoil,scrie digi24.ro.

Companiile vizate de sancțiuni Sancțiunile, impuse de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, includ efectiv pe lista neagră cei mai mari doi producători de petrol din Rusia. Rosneft, o companie controlată de stat condusă de Igor Sechin, aliatul apropiat al lui Putin, și Lukoil, o firmă privată, reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor de țiței ale țării, potrivit estimărilor Bloomberg.

Cele două companii exportă împreună 3,1 milioane de barili de petrol pe zi. Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care reprezintă 6% din producția mondială, potrivit estimărilor guvernului britanic.

„Rosneft este o companie energetică integrată vertical, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere”, a declarat OFAC în comunicatul său.

„Lukoil se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional.”