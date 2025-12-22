ANSA clarifică: lactate bio autohtone nu există pe piața din Moldova

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit după ce un producător local a etichetat lactatele sale cu termenul „bio”, fără a avea certificare ecologică. Directorul general al instituției, Radu Musteața, a explicat că măsura a fost luată pentru a proteja consumatorii de informații înșelătoare și pentru a respecta legislația privind etichetarea produselor alimentare. Retragerea termenului „bio” a fost impusă în urma unei sesizări a Asociației producătorilor autohtoni de lactate, care a semnalat neregula și riscul de confuzie pentru clienți.

Controlul inițial a avut loc la începutul lunii octombrie, iar producătorului i s-a acordat termen până la 1 decembrie pentru ajustarea etichetelor. Soluția rapidă a fost acoperirea cuvântului „bio” de pe ambalaje, urmând ca pe termen lung să fie modificată marca sau eliminată complet, astfel încât să nu inducă în eroare publicul. ANSA subliniază că, în prezent, Republica Moldova nu are produse lactate autohtone certificate bio, deși există produse ecologice de import.

Potrivit lui Musteața, toate agențiile economice certificate în agricultura ecologică sunt înregistrate pe site-ul ANSA, unde consumatorii pot verifica autenticitatea produselor. În prezent, lactatele autohtone certificate bio nu există, însă pe piață sunt disponibile fructe și legume locale certificate ecologic. Produsele de import, în schimb, sunt recunoscute ca ecologice și respectă standardele Uniunii Europene.

Directorul ANSA a mai precizat că instituția promovează transparența și accesul la informații, astfel încât orice consumator să poată verifica rapid dacă un produs respectă criteriile ecologice. Scopul acțiunilor este protecția sănătății publice și corectitudinea informațiilor pe etichete.