Transportatorii cer intervenția premierului: „Nu mai putem suporta experimentele incompetenților”

Transportatorii cer întrevederi urgente cu premierul și acuză autoritățile din domeniu că adâncesc criza din transportul de pasageri. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, APOTA, avertizează că politicile promovate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și de Agenția Națională Transport Auto riscă să ducă la colapsul unor rute și la reducerea serviciilor regulate.

Nemulțumirea este legată de un nou proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, despre care transportatorii spun că a fost elaborat „în secret”, fără consultări reale. Termenul de doar cinci zile oferit pentru propuneri este calificat drept pur formal și lipsit de substanță.

Potrivit APOTA, documentul conține reglementări disproporționate, care pot forța operatorii să renunțe la rute și să reducă frecvența curselor. Mai mult, proiectul ar încerca să „ajusteze” greșeli legislative mai vechi prin alte modificări incoerente, cu efecte contrare scopului declarat.

Reprezentanții transportatorilor acuză MIDR și ANTA de lipsă de competență și de necunoașterea problemelor reale din domeniu. În opinia lor, proiectul nu rezolvă criza din transporturi, ci maschează erori anterioare și favorizează interesele unui „singur beneficiar”.

În scrisoare sunt reluate acuzații grave privind schemele e-gps și e-bilet, prezentate drept mecanisme de corupție camuflate sub lozinci de digitalizare. Transportatorii mai reclamă lipsa de reacție a ANTA față de transporturile ilegale și acuză același beneficiar de prejudicierea gravă a ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

Pentru a evita declanșarea protestelor, transportatorii cer implicarea directă a premierului Alexandru Munteanu. Ei solicită o întâlnire oficială pentru a discuta problemele majore din ramură și pentru a identifica soluții reale, înainte ca situația să degenereze.

Guvernul și MIDR nu au comentat deocamdată acuzațiile. Reacțiile oficiale urmează să fie publicate după recepționarea răspunsurilor.