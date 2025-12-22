Zelenski: Un acord de pace adevărat s-ar putea să nu se concretizeze niciodată

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord menit să pună capăt războiului are valoare doar înseamnă mai mult decât o semnătură semnat pe hârtie și este implementat efectiv, or în prezent un astfel de acord nu există și se prea poate nici să nu se concretizeze vreodată.

Zelenski a făcut aceste comentarii la o conferință de presă comună cu prim-ministrul portughez Luís Muntenegru, aflat în vizită la Kiev, sîmbătă, 20 decembrie, relatează agenția de presă Interfax-Ucraina, citată de Ukrainska Pravda.

„Pacea este mai bună decât războiul, dar nu cu orice preț, pentru că am plătit deja un preț uriaș. Ceea ce contează pentru noi este o pace dreaptă și durabilă, astfel încât să nu poată fi încălcată de o nouă dorință a liderului rus Vladimir Putin sau a unui alt Putin. Este foarte important să existe garanții de securitate puternice, astfel încât o nouă agresiune împotriva noastră să devină de neconceput și fizic imposibilă. Acesta nu trebuie să fie doar un acord, bun sau rău. Bun pentru cine, rău pentru cine? Nu vreau să-l etichetez în vreun fel. S-ar putea nici să nu se întâmple. Nu există astăzi, nu avem un acord astăzi. Va exista unul când nu va fi doar pe hârtie, formulat în scris, ci în momentul în care războiul se oprește”, a subliniat el.

În acest punct, Zelenski a dat drept exemplu Memorandumul de la Budapesta.

„Acel acord nu ne-a protejat. Astfel că nu îl consider puternic sau că a funcționat. Pentru mine, un acord nu se reduce la o semnătură.

„Un acord, ar trebui să includă un număr de aranjamente și documente, inclusiv garanții de securitate americane și europene, care ar trebui votate și aprobate de Congresul SUA. De asemenea, ar fi necesar să fie stipulat în detaliu ce s-ar întâmpla dacă agresiunea Moscovei s-ar abate din nou asupra noastră și cum i-ar proteja SUA și europenii pe ucraineni în acest caz, precum și ce ar face partenerii. Cred că acordul trebuie să fie corect și eficient pentru Ucraina.”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un „acord de pace”, în ciuda complexității situației, „ar funcționa” și că „mulți oameni vor să-l vadă funcționând”.

Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că autoritățile ucrainene nu își pot permite să se gândească că actualul proces de pace ar putea eșua.

David Arahamia, liderul partidului Slujitorul Poporului, fracțiunea parlamentară aflată la guvernare, a declarat anterior că nu există nicio posibilitate pentru un „acord de pace bun” cu Rusia; alegerea fiind între un acord foarte prost sau niciun acord și continuarea războiului.

Volodimir Zeleski: „Alternativele la sprijinul SUA sunt incerte”

Zelenski i-a cerut încă o dată președintelui american Donald Trump să se implice activ în negocierile privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina, întrucât doar SUA au puterea de a forța pacea.

„Cred că o astfel de putere există în Statele Unite și în președintele Trump. Și cred că nu ar trebui să căutăm o alternativă la Statele Unite, deoarece toate alternativele sunt incerte în ceea ce privește posibilitatea (de a pune capăt războiului)”, a declarat Zelenski reporterilor pe 20 decembrie.

Zelenski a pus la îndoială capacitățile și influența altor țări de a servi drept negociatoare ale păcii.

„Cine altcineva (poate stabili eficient pacea)? Poate reprezentanți ai Orientului Mijlociu. Dar cred în continuare că Statele Unite au șanse mai mari. Cine altcineva? Europa – Coaliția Voluntarilor – care înseamnă Europa plus prietenii noștri din Canada și Japonia. Dar toți vor fi la masa negocierilor într-un fel sau altul. Și poate că și China ar putea, dar în mod clar nu vedem nicio dorință din partea Chinei de a pune capăt acestui război”, a adăugat președintele ucrainean.

În comentariile ulterioare adresate reporterilor pe 20 decembrie, Zelenski a enumerat principalele trei probleme asupra cărora există un dezacord cu privire la calea de urmat în negocieri.

„Cele mai dificile probleme au fost și rămân teritoriile Ucrainei. Următoarea este cea privind Centrala Nucleară Zaporijie, Centrala noastră Nucleară Centrală. A treia problemă sunt banii pentru reconstrucție”, a subliniat Zelenski.

Moscova cere în continuare concesii teritoriale majore, inclusiv cedarea regiunii Donbas, care cuprinde atât teritoriile ocupate de Rusia, cât și zonele aflate încă sub controlul forțelor ucrainene.