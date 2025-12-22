Ziua Poliției Naționale la Chișinău, umbrită de focuri de armă între șefi

Noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie, s-a transformat într-un episod tensionat la sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău. Deputatul Vasile Costiuc a relatat că în clădire au avut loc focuri de armă, iar unul dintre șefi ar fi tras aproximativ 30 de gloanțe, provocând daune vizibile, inclusiv geamuri sparte și urme care ar indica trageri recente. Incidentul ar fi fost precedat de un conflict izbucnit după sărbătorirea Zilei Poliției Naționale.

Potrivit declarațiilor lui Costiuc, conflictul a început într-un local unde șeful Poliției Criminale din Inspectoratul Centru s-ar fi luat la bătaie cu un alt cetățean. Ulterior, cei implicați au fost aduși la sediul inspectoratului pentru a preveni escaladarea situației în spațiul public, însă unul dintre ei ar fi folosit arma de serviciu în interior. Deputatul a precizat că urmele din clădire par să fi fost acoperite ulterior, însă acestea indică clar folosirea armelor.

Un ofițer al Secției Coordonare Operațională a Inspectoratului de Poliție Centru a confirmat existența unui dosar pe acest caz, precizând că ancheta este în gestiunea Procuraturii. Alte detalii, inclusiv eventualele suspendări ale angajaților implicați, nu au fost făcute publice, iar verificările continuă.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat împușcăturile și a anunțat că a fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară. Potrivit acestuia, arma utilizată aparține unui angajat al Inspectoratului, iar circumstanțele exacte urmează să fie clarificate în cadrul anchetei interne și al cercetării penale.

Deputatul Costiuc a adăugat că la sediul Inspectoratului sunt așteptați reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate, care să evalueze situația și să coordoneze verificările. Incidentul ridică semne de întrebare asupra disciplinei și controlului intern în cadrul Poliției Naționale și arată că festivitățile oficiale nu au fost suficiente pentru a preveni conflictele între angajați de rang înalt.