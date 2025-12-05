ANSA interzice pozele cu fructe pe produsele care conțin doar arome

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor introduce reguli mult mai stricte pentru etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome, nu ingrediente naturale. Începând cu 11 noiembrie 2025, au intrat în vigoare modificările Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor, iar operatorii din domeniul alimentar sunt obligați să-și ajusteze etichetele astfel încât să nu inducă în eroare cumpărătorii. Măsura vine după ani de practici comerciale în care ambalajele au prezentat imagini apetisante de fructe sau legume, deși interiorul conținea strict arome artificiale.

Noile prevederi obligă producătorii să eticheteze clar orice aliment care nu conține ingrediente naturale, ci exclusiv arome. Mențiunile de tipul „cu gust de…”, „cu aromă de…” sau „cu gust și aromă de…” trebuie să apară vizibil pe partea frontală a ambalajului, urmate de denumirea exactă a aromei, cum ar fi „cu gust de căpșuni”. Scopul este ca accesul consumatorilor la informație să fie corect, simplu și imediat, fără formulări ambigue ori texte ascunse.

Una dintre cele mai importante modificări este interdicția totală de a folosi imagini, desene sau reprezentări grafice ale fructelor, legumelor ori altor plante, dacă produsul nu conține efectiv ingrediente naturale provenite din acele surse. Această practică, des întâlnită în cazul iaurturilor, cerealelor, sucurilor sau dulciurilor, este considerată de ANSA înșelătoare, întrucât consumatorul presupune automat prezența ingredientului real atunci când îl vede pe etichetă.

ANSA subliniază că noile reguli sunt introduse pentru a proteja consumatorii și pentru a asigura un nivel ridicat de transparență în prezentarea alimentelor. În cadrul controalelor oficiale, inspectorii vor verifica modul în care operatorii respectă noile norme și vor aplica sancțiuni contravenționale în caz de abateri. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice riscă amenzi, în funcție de gravitatea neconformităților depistate.

Autoritatea avertizează că nu există perioadă de tranziție pentru aceste schimbări. Termenul pentru epuizarea stocurilor de etichete vechi a expirat la 11 noiembrie 2025, ceea ce înseamnă că orice produs care nu respectă noile reguli poate fi sancționat imediat. Pentru producători, mișcarea este una care presupune disciplină și costuri de ajustare, însă pentru consumatori înseamnă mai puțină confuzie și o diferențiere clară între produsele naturale și cele bazate doar pe arome.