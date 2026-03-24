ANTA: Tarifele la transportul interurban ar putea fi ajustate în funcție de costul motorinei

Tarifele pentru călătoriile interurbane ar putea fi ajustate săptămânal dacă prețul combustibilului crește cu peste 30% într-o perioadă de 30 de zile. Agenția Națională Transport Auto ar putea aproba tarife provizorii pentru rutele interraionale și raionale, calculate în funcție de prețul mediu al motorinei.

Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane, supus consultărilor publice.

Potrivit documentului, tariful provizoriu va fi calculat în baza unei formule care ia în considerare tariful actual și evoluția prețului la motorină din ultimele zile. Ajustarea va fi realizată pe baza datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, iar recalcularea va putea avea loc periodic, inclusiv săptămânal.

Conform notei informative a proiectului, modificarea este necesară în contextul creșterii rapide a prețurilor la combustibil, care reprezintă aproape jumătate din costurile transportatorilor. În lipsa unui mecanism flexibil, operatorii ar putea reduce cursele sau renunța la anumite rute, în special în zonele rurale, unde alternativele sunt limitate.

În document se mai menționează că modificările propuse vor avea impact asupra populației. Pe de o parte, mecanismul ar putea menține cursele regulate, în special pe rutele mai puțin rentabile, evitând reducerea frecvenței sau sistarea unor trasee. Pe de altă parte, ajustarea tarifelor în funcție de prețul combustibilului ar putea duce la scumpirea călătoriilor, afectând în special persoanele cu venituri mici, elevii și pensionarii.