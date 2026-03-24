APOTA: Formula provizorie de calculare a tarifelor este inutilă și nejustificată

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto critică proiectul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Națională Transport Auto privind introducerea unei formule „temporare” de calcul al tarifelor pentru serviciile de transport, solicitând aplicarea cadrului legal deja existent.

Într-un comunicat de presă, APOTA susține că inițiativa autorităților nu a fost discutată în prealabil cu operatorii din domeniu și reflectă problemele structurale din sectorul transporturilor, inclusiv capacitatea instituțională limitată a autorităților responsabile.

Reprezentanții asociației amintesc că, în prezent, este în vigoare metodologia de calcul a tarifelor aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 698 din 15 octombrie 2025. Potrivit acesteia, Agenția Națională Transport Auto trebuia să stabilească valorile componentelor utilizate în calcul până la 1 martie 2026.

APOTA afirmă că, în cadrul discuțiilor anterioare cu autoritățile, ar fi devenit evident că instituția nu dispune de capacitatea necesară pentru a efectua aceste calcule, motiv pentru care a fost propusă o formulă provizorie.

Asociația consideră că o intervenție de urgență ar fi fost justificată doar în cazul în care metodologia actuală nu ar acoperi costurile transportatorilor. În opinia operatorilor, cadrul existent conține deja mecanismele necesare pentru ajustarea tarifelor, iar sectorul nu a solicitat introducerea unor tarife temporare.

În acest context, APOTA respinge inițiativa autorităților, pe care o califică drept inoportună, și solicită aplicarea imediată a prevederilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 698/2025.

Deocamdată, reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ai Agenției Națională Transport Auto nu au comentat public poziția exprimată de transportatori.

De menționat că anterior, APOTA a avertizat că serviciile regulate de transport pe rutele naționale din Republica Moldova riscă să fie sistate din cauza întârzierilor în ajustarea tarifelor.

Mai exact, reprezentanții transportatorilor au spus că, deși discuțiile privind modificarea tarifului au început încă din 25 februarie între APOTA și autorități, MIDR și ANTA nu au finalizat calculul costurilor necesare aplicării noilor tarife.