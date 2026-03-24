Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic

Guvernul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi, 24 martie, începând cu ora 13:00, într-o ședință, unde a fost aprobată instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Decizia a fost susținută unanim, iar documentul va fi transmis Parlamentului pentru aprobare.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac la adresa noastră, aici în Republica Moldova. Loviturile din cursul nopții au dus la deconectarea principalei linii electrice, care alimentează Republica Moldova, linia Vulcăneşti – Isaccea. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată.Rusia este singura care poartă responsabilitatea pentru asta”, a declarat Munteanu.

Este de menționat că stabilirea stării de urgență nu este o măsură de panică, ci de responsabilitate.

„Este o măsură necesară pentru a acționa rapid, coordonat și în interesul oamenilor. În această după-amiază voi merge în Parlament, împreună cu miniștrii și responsabilii direct implicați în gestionarea situației, pentru a prezenta toate argumentele și măsurile necesare și pentru a cere sprijinul deputaților”, a subliniat premierul.

Prin această decizie, autoritățile vor putea „să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ca fiecare cetățean să fie în siguranță și să aibă acces la necesitățile de bază”.

„Instituirea stării de urgență ne va permite să acționăm mai rapid: să mobilizăm resurse suplimentare, să protejăm infrastructura critică și, dacă va fi necesar, să aplicăm măsuri suplimentare pentru a limita efectele crizei. Rămânem vigilenți şi acționăm pentru siguranța fiecărui cetățean”, a conchis Alexandru Munteanu.