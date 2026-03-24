Parlamentul convocat în ședință extraordinară

Președintele ParlamentuluI, Igor Grosu, convoacă astăzi, la ora 17:00, ședința extraordinară a Parlamentului, unde prim-ministrul Alexandru Munteanu împreună cu miniștrii direct implicați în gestionarea situației vor prezenta măsurile necesare pentru instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.

Potrivit șefului Legislativului, aceasta „este o măsură necesară pentru a acționa rapid, coordonat și în interesul oamenilor”.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina sunt crime de război și scopul lor este să lase în beznă și în întuneric mii de oameni. Este un atac direct și la adresa noastră, a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu.

Menționăm că loviturile din cursul nopții au dus la deconectarea principalei linii electrice, care alimentează Republica Moldova, linia Isaccea-Vulcăneşti. Astfel, au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată.