ANTA: Vehiculele pentru pasageri nu pot fi folosite la transport de marfă

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a emis un avertisment ferm: vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu au voie să fie utilizate pentru transportul de mărfuri.

Conform legislației, autorizația eliberată unui vehicul îi stabilește clar destinația — fie transport de persoane, fie transport de bunuri. Schimbarea acestui scop, fără procedurile legale necesare, este considerată o încălcare.

ANTA anunță că va intensifica verificările, iar operatorii care folosesc microbuze sau autobuze pentru transport de marfă riscă sancțiuni dure: amenzi, suspendarea licenței sau chiar retragerea certificatului de exploatare.

Instituția subliniază că vehiculele de pasageri nu sunt proiectate, asigurate sau echipate pentru sarcini logistice. Astfel de practici pun în pericol siguranța rutieră, pot deteriora bunurile și compromit securitatea pasagerilor.

Transportatorii care doresc să își modifice activitatea trebuie să își adapteze documentele și să obțină autorizațiile corespunzătoare. În caz contrar, vor suporta consecințele legale.