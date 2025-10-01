Antibioticele — prieteni sau dușmani? Specialiștii avertizează asupra unui risc uriaș

Utilizarea antibioticelor reprezintă, într-adevăr, o armă vitală în lupta cu infecțiile bacteriene. Însă specialiștii trag un semnal de alarmă: administrarea greșită, automedicația și folosirea acestora în situații nejustificate pot transforma aceste medicamente din prieteni în dușmani.

Cea mai mare amenințare este rezistența bacteriană — fenomenul prin care bacteriile devin imune la antibioticele existente, ceea ce face tratamentul infecțiilor obișnuite mult mai dificil sau chiar imposibil.

Riscurile nu se opresc aici: pe lângă dezechilibrul florei intestinale, apariția de tulburări digestve, infecții fungice (candidoză), afectarea rinichilor sau reacții adverse la nivel hepatic sunt alte consecințe posibile ale consumului excesiv sau inadecvat de antibiotice.

Medicii subliniază că antibioticele trebuie prescrise doar după stabilirea clară a naturii bacteriene a infecției — adică pe baza unor analize și teste de laborator, nu în mod empiric sau la cererea pacientului.

În contextul global, abuzul de antibiotice este considerat una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice, cu estimări că sute de mii de decese ar putea fi provocate anual de infecții rezistente.