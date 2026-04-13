Anvelope arse de Paște: Emilian Crețu cere amenzi mai dure

Actorul Emilian Crețu cere autorităților să înăsprească sancțiunile pentru arderea anvelopelor în Noaptea de Înviere, propunând amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care recurg la astfel de practici.

Mesajul a fost transmis pe rețelele sociale, unde artistul a criticat tradiția rugurilor aprinse din cauciucuri uzate, care generează poluare și afectează mediul. Crețu a oferit propriul exemplu, organizând la Negureni un rug din lemne și îndemnându-și urmăritorii să renunțe la arderea anvelopelor și să opteze pentru alternative mai puțin nocive.

Totodată, actorul propune și introducerea unui mecanism de recompensare pentru cei care sesizează autoritățile în astfel de cazuri. Potrivit acestuia, persoanele care anunță încălcările ar putea primi o parte din suma amenzii.

„Să facem o lege ca cei care ard cauciucuri să fie amendați cu 100.000 de lei, iar cel care anunță autoritățile să primească o recompensă. Trebuie legi mai aspre”, a transmis el.

În opinia sa, sancțiunile actuale nu sunt suficient de descurajatoare, iar fenomenul continuă să fie răspândit, inclusiv pe rețelele sociale, unde sunt publicate imagini cu astfel de ruguri.