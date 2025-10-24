Apă scumpă, dar proastă: Soroca fierbe după creșterea tarifelor

Revolta crește în Soroca, după ce prețul apei potabile a fost majorat semnificativ, fără ca serviciile să se îmbunătățească. Locuitorii orașului plătesc acum 26,26 lei pentru fiecare metru cub de apă, cu aproape 6 lei mai mult decât până acum. Scumpirea i-a lovit în special pe cei cu venituri mici, care spun că facturile lunare devin tot mai greu de achitat. În Soroca trăiesc peste 17.000 de oameni, iar pentru multe familii această majorare înseamnă o povară reală asupra bugetului.

Nemulțumirea nu ține doar de bani, ci și de calitatea slabă a apei. Localnicii se plâng că apa are un miros înțepător de clor, lasă depuneri albe pe vase și nu este potrivită pentru consum. Mulți preferă să cumpere apă îmbuteliată, ceea ce înseamnă costuri suplimentare. „Nu putem să bem așa apă, dar suntem obligați să o plătim ca și cum ar fi de lux”, spun revoltați oamenii.

Întreprinderea „Apă-Canal Soroca” afirmă că majorarea tarifelor a fost inevitabilă. Oficialii companiei invocă scumpirea combustibilului, a energiei electrice și a materialelor necesare pentru întreținerea rețelelor de alimentare. Potrivit lor, fără această ajustare financiară, serviciile nu ar mai fi putut fi asigurate în condiții minime de funcționare.

De cealaltă parte, locuitorii cer nu doar explicații, ci și soluții reale: modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității apei. Oamenii amintesc că au suportat și alte scumpiri în ultimii ani — la gaz, energie și produse alimentare — iar această nouă creștere le reduce și mai mult puterea de cumpărare. „Nu vrem apă mai ieftină, vrem apă curată”, spun localnicii.

Autoritățile locale nu au venit încă cu un plan concret pentru modernizarea rețelei de apă sau pentru garantarea calității acesteia. Situația tensionată din Soroca reflectă, de fapt, o problemă mai amplă: infrastructura de apă veche, neinvestită de zeci de ani, și lipsa unor politici coerente de protecție a consumatorilor. În lipsa unor măsuri urgente, nemulțumirea riscă să se transforme într-un conflict deschis între populație și autorități.