Apa și canalizarea s-ar putea scumpi în Chișinău. Ce tarife propune ANRE

Tarifele pentru alimentarea cu apă și serviciile de canalizare din Chișinău ar putea fi majorate începând de săptămâna viitoare. ANRE propune un tarif de 14,03 lei pentru un metru cub de apă și de 6,63 lei pentru un metru cub de ape uzate.

Proiectul de hotărâre a fost publicat pe pagina Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și urmează să fie examinat de Consiliul de Administrație al instituției marți, 4 august.

În prezent, consumatorii din Chișinău achită 12,99 lei pentru un metru cub de apă. Dacă propunerea ANRE va fi aprobată, tariful va crește cu 1,04 lei, până la 14,03 lei.

Pentru serviciile de canalizare, tariful ar urma să urce cu un leu, de la 5,63 la 6,63 lei pentru un metru cub de ape uzate.

Apă-Canal Chișinău a solicitat revizuirea tarifelor la începutul lunii iulie, invocând majorarea cheltuielilor pentru muncă, energie electrică, amortizarea echipamentelor și plățile obligatorii.

Furnizorul a cerut ca tariful pentru apă să fie majorat de la 12,99 la 15,55 lei pentru un metru cub. Pentru serviciile de canalizare, întreprinderea a solicitat o creștere de la 5,63 la 7,68 lei.

După verificarea calculelor și analizarea informațiilor prezentate de Apă-Canal Chișinău, specialiștii ANRE au propus tarife mai mici decât cele solicitate de furnizor.

Astfel, dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, tariful cumulat pentru apă și canalizare va crește de la 18,62 la 20,66 lei pentru un metru cub, cu 2,04 lei mai mult.