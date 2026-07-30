Holdingul rus de propagandă din R. Moldova continuă să primească milioane de ruble

Filiala din Republica Moldova a holdingului media rus Rossia Segodnia (Russia Today – RT), considerat unul dintre principalele instrumente de propagandă și dezinformare ale Kremlinului, continuă să fie finanțată din Federația Rusă, deși Chișinăul s-a aliniat încă din noiembrie 2024 la sancțiunile internaționale impuse de Statele Unite împotriva companiei și a conducerii acesteia.

Potrivit unei investigații a jurnaliștilor de la Rise.md, în 2025, Sucursala Chișinău a „Rossia Segodnia Moscova” a primit de la fondatorul din Rusia aproximativ 62 de milioane de ruble rusești, echivalentul a 13,3 milioane de lei la cursul de schimb din 31 decembrie 2025. Comparativ cu anul precedent, finanțarea a scăzut cu aproximativ 22,5%, însă reducerea nu a afectat activitatea sucursalei.

Administrația filialei susține că fondurile au fost convertite în lei și utilizate pentru cheltuielile curente. Totodată, datele publice arată că structura avea anul trecut 19 angajați, cu unul mai puțin decât în perioada 2023–2024.

Conform informațiilor analizate de RISE Moldova, în ultimii cinci ani, sucursala a beneficiat de finanțări în valoare de aproximativ 360 de milioane de ruble rusești, la care se adaugă aproape 350.000 de euro, transferați în 2021 de fondatorul din Moscova.

Datele publice mai arată că activitatea filialei continuă fără întreruperi, iar salariile sunt achitate în mod regulat. De exemplu, în prima jumătate a anului 2026, administratorul sucursalei, Alexandr Osmotescu, a încasat aproape 300.000 de lei.

Potrivit documentelor consultate de jurnaliști, sucursala desfășoară activități specifice agențiilor de presă și portalurilor de știri, servicii informaționale, cercetare de piață și sondaje de opinie, realizarea de înregistrări audio, precum și consultanță în afaceri și management.

Sancțiuni și intervențiile Fiscului

Filiala Rossia Segodnia a devenit subiect al măsurilor restrictive în Republica Moldova în noiembrie 2024, când, printr-o decizie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS), condus de premierul Dorin Recean, țara s-a aliniat sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva mai multor companii și persoane din Federația Rusă, inclusiv împotriva lui Dmitri Kiselev și a holdingului Rossia Segodnia.

În baza Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea responsabilă de blocarea fondurilor și resurselor economice ale entităților sancționate.

Cu toate acestea, potrivit datelor analizate de Rise.md, de la sfârșitul anului 2024 și până în prezent, Fiscul a intervenit doar în două cazuri, la sfârșitul lui 2024 și în august 2025. Ambele au vizat tentative ale sucursalei de a efectua transferuri bancare, iar blocarea fondurilor a avut loc după sesizările formulate de două instituții bancare.

Anterior, Serviciul Fiscal de Stat preciza că, în cazul identificării unor probe privind eludarea măsurilor restrictive internaționale, autoritățile competente sunt obligate să informeze instituția în termen de 24 de ore.

Sputnik Moldova își continuă activitatea

Investigația jurnalistică mai arată că, deși Sputnik Moldova, parte a holdingului Rossia Segodnia, a fost blocat pe teritoriul R. Moldova la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) pentru promovarea de informații false care afectează securitatea națională, acesta continuă să activeze.

Portalul și-a mutat activitatea de pe domeniul .md pe .ru și continuă să fie prezent pe platforme precum Telegram, VK, Rutube și Max.

Legături cu fostul Partid ȘOR și expulzarea fostului șef al Sputnik Moldova

Potrivit jurnaliștilor, printre foștii angajați ai filialei se numără și Alexei Lungu, actualul lider al Partidului Șansă, formațiune considerată succesoare a Partidului ȘOR, declarat neconstituțional în 2023. La 22 iulie 2026, Curtea de Apel a dispus dizolvarea Partidului Șansă și a altor trei formațiuni considerate succesoare ale partidului fondat de Ilan Șor.

În septembrie 2023, fostul șef al sucursalei și al redacției Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, a fost expulzat din R. Moldova pe motiv că reprezenta un pericol pentru securitatea statului și că s-a implicat în treburile interne ale țării.

Ulterior, publicația rusă The Insider a dezvăluit că Denisov este ofițer al serviciilor de informații ale Kremlinului.

Totuși, datele Agenției Servicii Publice arată că acesta a rămas oficial administrator al Sucursalei Chișinău a Rossia Segodnia până în aprilie 2024 și chiar a semnat raportul financiar pentru anul 2023 depus la Biroul Național de Statistică.

Holdingul Rossia Segodnia este menționat și în raportul prezentat de directorul SIS, Alexandru Musteața, în Parlament, la 12 decembrie 2024, privind imixtiunile externe în procesele electorale din R. Moldova.

Potrivit raportului, Rossia Segodnia a participat activ la campaniile de propagandă și dezinformare desfășurate în ziua alegerilor prezidențiale din 2024.

Holding sancționat de UE și SUA

Rossia Segodnia este un grup media controlat de statul rus, creat în 2013 prin decretul președintelui Vladimir Putin, după desființarea agenției RIA Novosti. Din holding face parte și rețeaua internațională Sputnik, creată în 2014.

Potrivit autorităților occidentale, Rossia Segodnia și Sputnik reprezintă componente esențiale ale aparatului de propagandă și dezinformare al Federației Ruse și sunt supuse sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state.

În septembrie 2024, Statele Unite au sancționat Rossia Segodnia, organizația afiliată TV-Novosti și pe directorul general Dmitri Kiselev, invocând implicarea acestora în acțiuni destabilizatoare ale Rusiei, inclusiv în încercările de subminare a democrației și de influențare a procesului electoral din Republica Moldova.

Ulterior, în iunie 2026, Consiliul Interinstituțional de Supervizare din Republica Moldova l-a inclus pe Anton Anisimov, redactor-șef adjunct al Rossia Segodnia și șef al agenției de știri și al postului de radio Sputnik, pe lista persoanelor supuse măsurilor restrictive ale Uniunii Europene. Potrivit deciziei, acesta este responsabil de răspândirea dezinformării privind războiul din Ucraina și de promovarea narațiunilor pro-Kremlin.

Jurnaliștii de la Rise.md amintesc că, recent, instanțele din R. Moldova au declarat Evrazia drept organizație extremistă, la solicitarea SIS. Organizația, prin care oligarhul fugar Ilan Șor ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea la UE din 2024, o are în consiliul de administrație pe Margarita Simonian, redactor-șef al Rossia Segodnia.

Evrazia a calificat decizia instanțelor moldovenești drept una „analfabetă din punct de vedere juridic și motivată politic”, susținând, totodată, că în R. Moldova are loc o „nazificare a puterii” și că Mitropolia Moldovei este supusă unei „preluări ostile” de către Biserica Română, narațiuni pe care autoritățile și experții le-au identificat anterior drept teme recurente ale propagandei Kremlinului.