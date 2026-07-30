CNA vine cu noi precizări privind reținerea lui Grigore Gacikevici

Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, este cercetat într-un nou dosar penal, în care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că acesta ar fi primit plăți ilegale pentru a facilita acordarea unor credite, iar ulterior banii ar fi fost transferați peste hotare pentru a ascunde originea lor.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada în care Gacikevici ocupa funcția de președinte al Băncii de Economii. Acesta ar fi obținut remunerații necuvenite în schimbul sprijinirii acordării unor împrumuturi, iar sumele respective ar fi fost ulterior scoase din țară.

Grigore Gacikevici a fost reținut în seara zilei de 29 iulie pentru 72 de ore și a fost plasat în izolatorul CNA. Procurorii continuă cercetările.

Reținerea are loc cu o zi înainte ca instanța să pronunțe sentința într-un alt dosar în care fostul șef al Băncii de Economii este judecat alături de patru foști membri ai Comitetului de Creditare al instituției.

În acel dosar, Gacikevici și ceilalți inculpați sunt acuzați că, în perioada 2005–2012, ar fi acordat credite neperformante cu încălcarea procedurilor interne ale băncii. Procurorii susțin că prejudiciul cauzat Băncii de Economii se ridică la peste trei miliarde de lei.

Acuzarea a solicitat pentru Grigore Gacikevici o pedeapsă de 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți patru inculpați câte 13 ani. Instanța urmează să pronunțe hotărârea în acest dosar la 30 iulie.