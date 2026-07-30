Partidul Nostru sesizează Parchetul European: Cere investigarea utilizării fondurilor în Moldova

Partidul Nostru a transmis un denunț către Parchetul European (EPPO), prin care solicită investigarea modului în care au fost utilizate fondurile oferite de Uniunea Europeană în Republica Moldova, în perioada anilor 2021–2026.

Într-o declarație făcută înaintea ședinței plenare a Parlamentului, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a precizat că sesizarea vizează posibila utilizare frauduloasă a asistenței financiare europene și eventuala prejudiciere a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Liderul Partidului Nostru a amintit că anterior au existat suspiciuni privind achizițiile din sectorul energetic în perioada stării de urgență, inclusiv în cazul importurilor de păcură, precum și alte situații care, în opinia sa, necesită verificări.

„Nu cerem condamnarea nimănui și nu formulăm acuzații definitive. Dacă investigația va demonstra că fondurile au fost utilizate legal, acest lucru va consolida încrederea în instituțiile statului. Dacă însă vor fi identificate încălcări ale legii sau acte de corupție, cei responsabili trebuie să răspundă, indiferent de apartenența lor politică”, a declarat Renato Usatîi.

Renato Usatîi a menționat că, la începutul lunii iulie, Partidul Nostru a propus în Parlament constituirea unei comisii de anchetă pentru a verifica modul în care au fost cheltuite fondurile primite de la partenerii de dezvoltare, însă inițiativa nu a fost susținută de către PAS.