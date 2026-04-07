Viorel Bostan și Veaceslav Bârdan, declarați eligibili pentru funcția de rector UTM

Doi candidați au fost declarați eligibili pentru funcția de rector al Universitatea Tehnică a Moldovei, în urma deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI), adoptate în ședința din 6 aprilie 2026.

În urma evaluării dosarelor, CDSI a validat candidaturile a două persoane. Primul este Viorel Bostan, doctor habilitat în tehnică și rector în funcție din anul 2016. Potrivit instituției, activitatea sa include proiecte precum lansarea nanosatelitului TUMnanoSat de pe Stația Spațială Internațională și coordonarea inițiativei europene GreenSci.

Al doilea candidat este Veaceslav Bârdan, doctor în științe economice, conferențiar universitar și șef al Catedrei Teorie Economică și Marketing din 2012. Acesta a ocupat anterior funcția de prodecan la Universitatea de Stat din Moldova și promovează o viziune orientată spre modernizarea programelor de studii și adaptarea lor la cerințele pieței muncii.

Potrivit calendarului electoral, dezbaterea publică dintre cei doi candidați este programată pentru 21 aprilie 2026, la ora 15:00, în Aula Magna a UTM din Chișinău. Alegerile vor avea loc pe 23 aprilie, în nouă secții de votare organizate în Chișinău și Cahul.

Rectorul va fi ales de Adunarea Generală a cadrelor didactice, a personalului științifico-didactic și a reprezentanților studenților, în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele instituției.

Subiectul alegerii rectorilor a generat recent discuții în spațiul public. Fostul rector al USM, Igor Șarov, a criticat inițiativa Ministerul Educației și Cercetării de a permite acordarea unui mandat suplimentar rectorilor în anumite condiții, subliniind importanța respectării principiilor de guvernanță universitară și a percepției publice.

Ministerul a propus modificări la Codul educației, care ar permite rectorilor instituțiilor reorganizate prin absorbție să obțină un al treilea mandat consecutiv, dacă procesul are loc în timpul mandatului lor. Potrivit autorităților, măsura ar asigura continuitatea managerială într-un proces complex și de durată.