Partidul Nostru cere investigarea achizițiilor publice din starea de urgență 2022–2023

Partidul Nostru solicită înființarea unei comisii parlamentare pentru investigarea achizițiilor publice efectuate în perioada stării de urgență din 2022–2023. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că subiectul va fi reluat imediat după sărbătorile pascale.

Comisia ar urma să analizeze modul în care au fost gestionate achizițiile publice în acea perioadă și eventualele abateri de la cadrul legal, cu scopul de a clarifica circumstanțele și de a stabili responsabilități, dacă este cazul.

„Cetățenii trebuie să cunoască adevărul despre modul în care au fost cheltuiți banii publici”, a afirmat Berlinschii.

Deputatul a subliniat că Partidul Nostru insistă asupra acestui subiect încă din decembrie 2025 și a criticat lipsa de transparență în examinarea cazului până în prezent.

„Cuvinte precum meritocrație, transparență, corectitudine sau integritate trebuie aplicate în practică, nu doar rostite în dicționar”, a menționat Berlinschii.

El a avertizat, totodată, că persoanele care gestionează starea de urgență în prezent trebuie să respecte strict legea, iar eventualele abuzuri vor atrage răspunderea acestora.