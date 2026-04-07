Ioniță: Moldova atinge un record istoric la exporturi. IT-ul este motorul economiei

Expertul economic Veaceslav Ioniță explică că R. Moldova a înregistrat în 2025 un nou record istoric al exporturilor, care au ajuns la șapte miliarde de dolari, însă această performanță reflectă o schimbare structurală profundă a economiei.

Potrivit acestuia, analiza exporturilor nu mai poate fi făcută exclusiv prin prisma bunurilor, în condițiile în care serviciile au devenit aproape la fel de importante. Astfel, exporturile de bunuri au fost estimate la circa 3,8 miliarde de dolari, în timp ce exporturile de servicii au ajuns la aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

Mai mult, în trimestrul II al anului 2025, pentru prima dată într-un singur trimestru, exporturile de servicii au depășit exporturile de bunuri, un moment pe care expertul îl califică drept simbolic pentru direcția în care evoluează economia.

Precedentul record fusese atins în 2022, când exporturile au ajuns la 6,6 miliarde de dolari. După acel an, Republica Moldova a înregistrat doi ani consecutivi de scădere, cauzată în principal de diminuarea exporturilor de bunuri.

Această tendință negativă a fost însă compensată parțial de creșterea constantă a exporturilor de servicii, care nu doar că nu au scăzut, ci au continuat să crească pe toată perioada.

Comparativ cu 2022, exporturile totale au crescut în 2025 cu aproximativ 400 de milioane de dolari, însă această evoluție ascunde două tendințe opuse. Mai exact, exporturile de bunuri au scăzut cu peste 550 de milioane de dolari, în timp ce exporturile de servicii au crescut cu aproape un miliard de dolari.

Expertul subliniază că anul 2025 marchează o revenire pe creștere, susținută în principal de două domenii: serviciile, în special sectorul IT, și agricultura.

„Orice încercare de a contrapune IT-ul și agricultura este greșită”, afirmă Ioniță, precizând că ambele ramuri au contribuit decisiv la creșterea exporturilor – serviciile printr-o evoluție accelerată, iar agricultura prin relansarea exporturilor de bunuri.

Deși exporturile au atins un nivel record în termeni absoluți, ponderea acestora în Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut semnificativ. Dacă în 2022 exporturile reprezentau aproximativ 45% din PIB, în 2025 acestea au coborât la circa 34%.

Această evoluție este explicată prin creșterea mai rapidă a economiei în ansamblu, dar și prin diminuarea rolului exporturilor de bunuri, care au ajuns la un minim istoric de sub 19% din PIB.

În paralel, exporturile de servicii au atins un nivel record de aproape 16% din PIB, ceea ce confirmă consolidarea acestui sector.

Potrivit expertului, Republica Moldova traversează o perioadă de transformare economică, în care exporturile de servicii devin principalul motor de creștere, în timp ce exporturile de bunuri continuă să scadă pentru al treilea an consecutiv.

„Este, în esență, o economie care crește, dar se transformă. Iar această transformare trebuie înțeleasă corect, pentru că de ea depinde direcția în care va merge Republica Moldova în anii următori”, a conchis Veaceslav Ioniță.