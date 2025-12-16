Apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc

Ieri, 15 decembrie 2025, în cadrul ședinței de examinare a unui dosar penal în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată.

În timpul procesului, martorul a fost întrebat dacă recunoaște pe cineva din sala de judecată, iar printre persoanele indicate s-a numărat Ana Cucerescu, judecător în completul care examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc.

Întrebată în ce condiții a făcut cunoștință cu judecătorul Ana Cucerescu și care au fost circumstanțele, Natalia Politov-Cangaș a declarat că a fost telefonată de magistrat în legătură cu eliberarea unui spațiu locativ procurat de la fiul său, pe numele părinților judecătorului. Tranzacția ar fi avut loc, potrivit declarațiilor făcute sub jurământ, în urmă cu aproximativ cinci ani.

Natalia Politov-Cangaș nu a explicat de ce a vorbit cu Ana Cucerescu în nume propriu, iar aceasta din numele părinților, situație în care ar putea fi vorba despre persoane interpuse, în sensul că adevăratul proprietar ar fi fost Politov-Cangaș, iar Ana Cucerescu ar fi fost cumpărătorul real.

Imobilul vizat se află într-un bloc nou din sectorul Buiucani al capitalei, pe strada Calea Ieșilor. Apartamentul ar fi fost vândut în anul 2020, iar proprietarul indicat în acte este Eugenia Cucerescu, mama judecătorului Ana Cucerescu.

Apartamentul procurat de la fiul martorului Natalia Politov-Cangaș, despre care Ana Cucerescu a discutat direct cu martorul din dosarul lui Vlad Plahotniuc, are o suprafață de 90 mp, este situat într-un bloc nou, într-o zonă din apropierea unui parc. În vecinătate figurează declarat un apartament și pe numele lui Igor Grosu, președintele PAS și președinte al Parlamentului.

Eugenia Cucerescu este pensionară, iar soțul acesteia, Andrei Cucerescu, a activat în silvicultură. Ambii sunt stabiliți cu traiul într-o localitate din raionul Hîncești.

Potrivit declarațiilor depuse de Ana Cucerescu la Autoritatea Națională de Integritate, părinții acesteia nu au locuit în apartamentul de pe Calea Ieșilor, iar imobilul este utilizat drept domiciliu de către magistrat, în baza unui contract de comodat din 01.05.2020.

În același an în care a primit în comodat de la propria mamă apartamentul din Chișinău, judecătorul a mai primit de la aceasta o donație în mărime de 3500 de euro.