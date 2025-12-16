Ministrul PAS al Finanțelor: Salariile profesorilor nu pot fi mărite

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie”. Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen mediu este adoptarea unei noi legi a salarizării.

„Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări cu sindicatele la minister. Sper pentru bugetul din 2027 să avem consultări mult mai incluzive și să existe mai multe consultări. Acum, la 1 noiembrie am venit în funcție și a trebuit în scurt timp să facem și rectificarea și bugetul pentru 2026”, a spus ministrul în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.

Andrian Gavriliță a explicat că, deși au avut loc discuții cu reprezentanții sindicatelor, constrângerile bugetare nu permit, în acest moment, majorări salariale.

„Am avut discuții cu sindicatele și colegii ne-au înțeles. Astăzi să facem aceste majorări ar însemna să le facem pe datorie. Ar fi greșit față de ei să ne împrumutăm de pe piață ca să facem aceste majorări”, a explicat ministrul Finanțelor.

El a reiterat angajamentul Guvernului privind elaborarea unei noi legi a salarizării, care ar urma să aducă mai multă echitate în sistemul de remunerare.

„Avem angajamentul ca până în ianuarie 2027 să avem o nouă lege a salarizării. Vom face tot posibilul ca ea să fie gata și mai devreme. Sperăm să intre în vigoare de la 1 septembrie. Noua lege a salarizării va veni cu corectări la principiul salarizării. De la 10 valori de referință în câțiva ani urmează să ajungem doar la 4”, a notat Andrian Gavriliță.

Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat pentru astăzi o acțiune de protest la nivel național. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din întreaga țară vor ridica o foaie albă – simbol al demnității și al viitorului încă nescris – și vor citi cu voce tare articolul 43 din Constituție, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil.