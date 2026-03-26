Aplauze în Parlament pentru România, la 108 ani de la actul Unirii Basarabiei

În ajunul zilei de 27 martie, când se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, președintele Parlamentului de la Chișinău a transmis un mesaj de mulțumire pentru autoritățile de la București și felicitări tuturor celor care celebrează legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului.

„La 27 martie, într-o zi cu profundă încărcătură simbolică, vom marca 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Este un moment important pentru toți românii care celebrează legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului. În ultimii ani, fiecare dintre noi a simțit sprijinul constant al României. România ne-a fost alături în timpul pandemiei, ne este alături de mai bine de patru ani de când avem război la hotar”, a declarat speakerul.

Igor Grosu a menționat că România sprijină Republica Moldova și atunci când cetățenii din Basarabia sunt lăsați în frig și în beznă.

„România ne susține în parcursul nostru european și a intervenit prompt în ajutor zilele trecute, când râul Nistru a fost poluat în urma agresiunii ruse în Ucraina. Mulțumim României și felicitări, dragi români”, a conchis el.

După mesajul adresat, majoritatea deputaților, cu excepția celor din fracțiunile PSRM și PCRM, s-au ridicat în picioare și au aplaudat, în semn de recunoștință față de sprijinul constant oferit de România.

Amintim că, la 27 martie 1918, Sfatul Țării din Basarabia a votat pentru Unirea cu România. Atunci, Sfatul Țării, format din reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale și etnice – români, ruși, ucraineni, evrei, găgăuzi – a fost chemat să decidă soarta Basarabiei. Cu 86 de voturi pentru, 3 împotrivă și 36 de abțineri, s-a votat Unirea Basarabiei cu România, în următorii termeni: „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România”.