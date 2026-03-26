Reguli noi pe piața imobiliară: Agenții vor fi certificați obligatoriu

Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege care reglementează activitatea agenților imobiliari, stabilind condiții clare de acces în profesie și măsuri sporite de protecție pentru consumatori. Documentul vizează creșterea transparenței pe piața imobiliară și alinierea la standardele europene.

Potrivit noilor prevederi, agenții imobiliari vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională, emis de o instituție acreditată și reînnoit o dată la cinci ani. Pentru obținerea acestuia, candidații trebuie să aibă studii de specialitate și să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni economice sau contra patrimoniului. Totodată, va fi creat un modul informațional dedicat agenților imobiliari, gestionat de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru.

Legea introduce obligația încheierii contractelor scrise cu clienții, în care vor fi stabilite clar drepturile și obligațiile părților. Sunt interzise practicile comerciale incorecte, inclusiv publicitatea înșelătoare și perceperea de comisioane ascunse. Agenții vor trebui să elibereze documente de plată și să păstreze contractele în arhivă timp de șase ani.

Controlul asupra respectării legislației va fi exercitat de mai multe instituții, printre care Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul Concurenței și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Totodată, sunt prevăzute sancțiuni pentru nerespectarea noilor reguli. Activitatea fără certificat sau fără contract va fi sancționată cu amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 30.000 de lei pentru persoanele juridice.

Autorii proiectului susțin că noile reglementări vor contribui la dezvoltarea pieței imobiliare, reducerea economiei informale și creșterea veniturilor la buget.

Legea, votată de 53 de deputați, va intra în vigoare la nouă luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Cei care activează deja în domeniu vor avea la dispoziție un termen de 12 luni pentru a se conforma noilor cerințe și a obține certificarea necesară.