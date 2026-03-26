Botgros, despre plecarea din Parlament: Decizia a fost a mea personală

Dirijorul Nicolae Botgros susține că decizia de a-și depune mandatul de deputat din Parlamentul Republicii Moldova este una personală, fără ca cineva să-l fi influențat.

„Decizia a fost a mea personală. Chiar dacă anterior am spus altceva, trebuie să știm un singur lucru – omul acolo se simte bine unde lui îi este bine. Eu mă simt bine acolo unde sunt. Am făcut acest pas către PAS ca să ajut, să fac un bine pentru țara noastră, pentru poporul nostru”, a spus Nicolae Botgros înaintea ședinței de astăzi a Parlamentului.

Pe data de 24 martie, Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

„Am făcut un gest așa cum se face. Când țara e în pericol, când lumea e derutată, noi trebuie să fim cei care îi dă o mână de ajutor. Eu, la rugămintea președintei, la rugămintea Maiei Sandu, am făcut un gest ca să ajut cu ce pot fracțiunea PAS. Nu că nu aș fi putut fi de ajutor mai departe, dar vârsta nu-mi permite și sănătatea”, a explicat Botgros când și-a anunțat demisia.

Anterior, la ședința Parlamentului din 12 martie, Botgros declara că nu se simte chiar în largul său în Legislativ, menționând că scena și orchestra sunt locurile unde se regăsește cu adevărat.