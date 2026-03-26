Carburanții continuă să se scumpească: Motorina ajunge la 31 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru data de 27 martie 2026 noi prețuri maxime de referință la carburanți, în creștere față de ziua precedentă.

Potrivit datelor publicate, benzina COR 95 va costa 29,42 lei/litru, înregistrând o majorare de 13 bani. În același timp, motorina va ajunge la 31,00 lei/litru, cu 26 de bani mai mult decât anterior.

Evoluția prețurilor indică o tendință clară de scumpire, atât la benzină, cât și la motorină, creșterile zilnice fiind mai pronunțate în cazul motorinei.

Datele ANRE arată că această dinamică se menține pe fondul fluctuațiilor de pe piețele internaționale ale produselor petroliere, care continuă să pună presiune asupra prețurilor finale la pompă.

Noile tarife stabilite de ANRE sunt aplicabile pentru ziua de 27 martie.