SONDAJ: „Nu” devine „Da” când cresc banii. Susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România sare de la 44% la peste 58% pentru cei din țară, dacă vin pensii și salarii mai mari

Potrivit unui sondaj, în scenariul în care cetățenii ar beneficia de o pensie minimă de 5000 de lei, un salariu minim de 17.000 de lei și acces liber la piața muncii din Uniunea Europeană, procentul celor care ar vota pentru unire urcă la 58,1% în Republica Moldova și 72% în diaspora.

Datele arată că o parte dintre cei care, în mod normal, s-ar pronunța împotriva unirii își schimbă opțiunea atunci când sunt introduse beneficii economice concrete. În același timp, opoziția scade la 34,9% în țară și 20,5% în diaspora.

Sondajul indică faptul că argumentele economice — salarii mai mari, pensii mai consistente și acces la locuri de muncă în UE — cântăresc decisiv în opțiunea alegătorilor.

Mai mult, respondenții au identificat o serie de avantaje clare ale unirii: creșterea nivelului de trai, salarii și pensii mai mari, acces liber la piața muncii din Uniunea Europeană, libera circulație fără restricții, investiții mai mari în infrastructură, servicii publice mai dezvoltate (educație și sănătate), dar și o mai bună stabilitate economică și socială.

Amintim că potrivit aceluiași sondaj, susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România este mai mare decât opoziția, dacă sunt luate în calcul atât opinia din țară, cât și cea din diaspora.

Datele cumulate indică faptul că aproximativ 47% dintre respondenți ar vota pentru unire, în timp ce circa 36,5% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, în jur de 9,5% nu ar participa la vot, iar aproximativ 6% sunt indeciși sau nu au oferit un răspuns.

Dacă sunt excluși respondenții indeciși și cei care nu ar participa la vot, rezultatele arată că aproximativ 56% ar vota pentru unire, iar circa 44% s-ar pronunța împotrivă.

Sondajul a fost realizat pe două eșantioane separate: 1.078 de respondenți din Republica Moldova și 235 de persoane din diaspora, din 12 țări, cu o marjă de eroare de ±3%.