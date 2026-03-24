Averea fostului șef al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, verificată de ANI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în cazul lui Gheorghe Brînza, fost director al Spitalului Clinic Bălți, după apariția unor suspiciuni privind o posibilă diferență substanțială între veniturile declarate și bunurile dobândite.

Potrivit sesizării din 23 februarie 2026, în ultimii ani, fostul director ar fi dobândit mai multe bunuri mobile și imobile, inclusiv apartamente, case de locuit și spații comerciale. Unele dintre ele au fost achiziționate la valori declarate considerabil mai mici decât cele estimate pe piață. În același timp, ar fi fost efectuate investiții semnificative pentru reparații capitale.

Printre tranzacțiile vizate se numără: un apartament cumpărat în 2021 cu 6.000 de euro, dar estimat la 36.000 de euro; un alt apartament, achiziționat în 2023 cu 600.000 de lei, evaluat la circa un milion de lei; o casă de locuit obținută în 2024 prin schimb; o altă locuință cumpărată în 2025 cu doar 5.000 de euro; mai multe terenuri și construcții procurate în 2025 cu 96.000 de lei.

De asemenea, conform datelor de la Agenția Servicii Publice, familia Brînza a efectuat mai multe tranzacții cu autoturisme în perioada 2022-2025, inclusiv o Tesla Model Y, și vânzarea altor vehicule.

Potrivit ANI, soția fostului director a devenit, începând cu sfârșitul anului 2023, fondator și administrator al unei societăți comerciale.

Inspectorul de integritate a constatat că valoarea totală a bunurilor deținute de familia Brînza a crescut considerabil, în timp ce veniturile declarate provin în principal din salarii, credite și înstrăinări de bunuri. În acest context, există suspiciuni privind existența unor surse financiare nejustificate.

Fostul director al Spitalului Clinic din municipiul Bălți a ajuns pe banca acuzaților, fiind învinuit de corupere pasivă. Pe 29 august 2025, Gheorghe Brînza a fost reținut de ofițerii CNA pentru fapte de corupere.

Șeful spitalului este bănuit că ar fi primit periodic bani de la unii subalterni ai săi pentru diferite favoruri precum: neincluderea absențelor nemotivate în tabelele de pontaj; acordarea unor premii și concedii, facilitarea internărilor și intervențiilor medicale pentru rudele unor angajați.