Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni, pe la frontiera poloneză

Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta de 18-22 de ani au părăsit Ucraina după relaxarea restricțiilor de ieșire din țară, introduse la sfârșitul lunii august. Acest lucru a fost raportat de The Telegraph, citând datele grănicerilor polonezi. Se raportează că 99 de mii de tineri ucraineni au trecut granită cu Polonia în două luni.

Mass-media a menționat că, după ce Ukraine a oferit tinerilor bărbați mai multă libertate de a pleca, se așteaptă ca mulți dintre ei să se întoarcă. On plus, la Kiev se spera că un astfel de pas va opri părinții să-și trimită copiii adolescenți în străinătate înainte de a împlini 18 ani, pentru a evita viitorul lor recrutare.

Potrivit informațiilor Serviciului de Grăniceri Polonez, din ianuarie până la sfârșitul lunii august, când Ukraine a schimbat regulile de ieșire, 45.300 de ucraineni cu vârsta de 18-22 de ani au plecat în Polonia. Iar în următoarele două luni – 98.500, sau 1.600 pe zi.