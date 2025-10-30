Infracțiunile grave cresc ușor în Moldova, dar fără motive de panică

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că infracțiunile grave și deosebit de grave sunt în ușoară creștere, însă fenomenul nu indică o explozie a criminalității. Datele arată o majorare între 1 și 5%, iar autoritățile consideră că evoluția reflectă mai degrabă o eficiență mai mare în identificarea și raportarea cazurilor, nu o agravare a situației de securitate internă.

Potrivit ministrei, tendința era anticipată încă din anul 2021, odată cu declanșarea războiului din Ucraina și efectele indirecte asupra regiunii. Schimbările din lanțurile logistice, fluxurile de migrație și presiunile economice au favorizat în special creșterea infracțiunilor legate de droguri și escrocherii.

Misail-Nichitin subliniază că, deși cifrele arată o creștere modestă, Ministerul de Interne tratează situația cu maximă seriozitate. Sunt intensificate controalele în zonele vulnerabile, iar cooperarea cu partenerii internaționali a fost extinsă pentru combaterea criminalității transfrontaliere.

Oficiala reamintește că Republica Moldova rămâne o țară sigură în regiune, cu o rată a infracționalității generală stabilă. Obiectivul autorităților este nu doar să reacționeze la crime, ci să le prevină printr-o mai bună analiză a riscurilor și o prezență activă a poliției în teritoriu.

În concluzie, deși datele pot părea îngrijorătoare la prima vedere, ele indică mai degrabă un sistem de aplicare a legii mai vigilent și mai eficient, decât o creștere reală a pericolului pentru populație.