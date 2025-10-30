Comerț periculos pe marginea drumului: vânzările din portbagaj pun viețile în pericol

Odată cu venirea toamnei, tot mai mulți oameni ies la drum să-și vândă roadele direct din portbagaje sau de pe mese improvizate. Deși aceste puncte spontane atrag cumpărători grăbiți, ele ascund riscuri majore pentru siguranța rutieră și sănătate publică. Produsele nu sunt verificate, iar amplasarea în apropierea carosabilului transformă drumurile în adevărate capcane pentru șoferi și pietoni.

Poliția rutieră avertizează că fenomenul este unul sezonier, dar extrem de periculos. Opririle bruște, manevrele neașteptate și traversările neregulamentare pot provoca accidente grave, mai ales pe traseele aglomerate. De cele mai multe ori, aceste puncte de vânzare improvizate apar în zone fără acostament sau vizibilitate, unde fiecare secundă contează.

În plus, marfa comercializată pe marginea drumului nu trece prin controale sanitare, ceea ce ridică semne de întrebare privind calitatea și siguranța produselor. Specialiștii în sănătate publică avertizează că fructele, legumele sau lactatele vândute fără supraveghere pot fi contaminate sau păstrate necorespunzător.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite astfel de practici și să comercializeze doar în spații autorizate, unde sunt respectate regulile de siguranță, igienă și circulație. Totodată, cumpărătorii sunt sfătuiți să se aprovizioneze din piețe și magazine, nu de pe marginea drumului.

Campaniile de prevenire lansate de poliție urmăresc să reducă numărul acestor cazuri și să le reamintească vânzătorilor că un câștig rapid nu merită riscul de a provoca un accident. Siguranța trebuie să rămână prioritatea fiecărui participant la trafic.