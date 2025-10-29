Statul nu are bani să restituie fermierilor 11 miliarde de lei din TVA

Statul are datorii de circa 11 miliarde de lei față de fermierii din Republica Moldova – bani acumulați din TVA, iar mulți agricultori nu pot accesa aceste sume, a declarat Sergiu Veșca, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, în cadrul unei emisiuni la Agro TV.

Potrivit directroului FNF, mulți agricultori au credite la bănci și nu pot accesa acești bani de la stat, pentru a putea face față creditorilor, care pun presiune pe ei, iar asta îi nemulțumește pe agricultori.

11 miliarde de lei, datorie la TVA

„Noi am avut la 25 iulie la Ministerul Finanțelor, o întâlnire, iar doamna ministră mi-a spus că sunt 11 miliarde de lei, datorie la TVA. Și este imposibil ca Guvernul să achite nouă – până la sfârșitul anului sau în genere – sau să discutăm despre un termen. Ceea ce pentru noi este regretabil”, a declarat Veșca.

Potrivit lui, fermierii se confruntă cu probleme și nu pot plăti pentru chimicale, nu pot achita creditele la bănci, nu pot să cumpere semințe sau îngrășăminte.

„Agricultorul nu are acces la banii aceștia: sunt banii lui, care stau în cont la stat și statul spune că nu, nu ți-i dau înapoi”, a afirmat directorul FNF.

Deputatul PAS, Radu Marian, a menționat că autoritățile intenționează să accelereze rambursarea TVA-ului în următorii ani, recunoscând că problema este una istorică.

„Sumele sunt foarte mari, nu ne referim doar la agricultură. În următorii 4 ani avem angajament să accelerăm și să începem mai accelerat să rambursăm aceste sume”, a precizat parlamentarul.

La buget nu sunt bani pentru o astfel de operațiune

De notat că în bugetul statului nu sunt resurse pentru restituirea în următoarea perioadă a celor 11 miliarde de lei din TVA, dar autoritățile au luat unele măsuri.

Astfel, în luna august Guvernul a simplificat procesul de restituire a TVA, prin eliminarea obligativității efectuării controlului fiscal, iar cererile de restituire și compensare au fost comasate într-un singur formular.

„Cea mai importantă modificare a fost majorarea pragului de restituire a TVA – de la 20% la 70% – pentru subiecții impozabili ce documentează tranzacții în Sistemul informațional automatizat eFactura și/sau prin bonurile fiscale emise de echipamentele de casă și control conectate la Sistemul MEV”, a explicat ministra Finanțelor Victoria Belous, în timpul ședinței Guvernului.

Totodată, Ministerul Finanţelor explica plafonul de „70%” prin situația actuală a „parametrilor bugetari”. „Or, restituirea TVA în suma totală sau în valoarea mai mare decât cea propusă va putea crea limitări financiare (fluxul negativ al numărarului), riscuri de fraudă și ineficiențe administrative”, susţinea Ministerul Finanțelor.

De notat că problema restituirii TVA este una dintre cele mai sensibile. Or, sumele acumulate de agenţi economici care aşteaptă restituirea TVA sunt foarte mari şi, în plus, continuă să prospere schemele cu restituirea TVA.