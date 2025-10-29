Dosarul destabilizărilor în masă: Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani, plasat în arest pentru 30 de zile după perchezițiile de luni

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a aplicat măsura arestului preventiv în privința unui învinuit în dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor, se arată într-un comunicat. Ar fi vorba de Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani.

„Măsura solicitată de procurorii PCCOCS a fost aplicată pentru un termen de 30 de zile în privința unui funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală. În privința celei de-a doua persoane, a fost aplicată interdicția de părăsire a țării, cu cercetarea ei în continuare, în calitate de învinuit în acest dosar penal.

Măsurile aplicate au urmat celor șapte percheziții în nordul Moldovei, desfășurate luni. Potrivit datelor din dosarul penal investigat de procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție, începând cu luna iulie 2025, un grup organizat de persoane ar fi acționat, cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare, pentru desfășurarea unor activități ilegale de amploare.

Prin intermediul diferitor platforme și aplicații de mesagerie, membrii grupului ar fi planificat acțiuni distructive îndreptate împotriva edificiilor de stat, monumentelor istorice, precum și a altor obiective strategice.

Scopul acestor acțiuni era provocarea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să destabilizeze ordinea publică și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.

Investigațiile au arătat că suspecții au fost recrutați și organizați în grupuri, fiind îndrumați prin aplicațiile WhatsApp și Telegram, unde erau create grupuri de coordonare. Coordonatorii transmiteau instrucțiuni directe privind acțiunile planificate, iar ulterior participanții erau remunerați prin portmoneele electronice sau plăți în numerar.

Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, se arată într-un comunicat emis de PCCOCS.