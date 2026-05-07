Aproape 72% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova, în cazul unui referendum

Trei din patru români ar vota DA în cazul unui referendum printre unirea României cu Republica Moldova. Datele apar în cel mai recent sondaj INSCOP, publicat la o zi după ce s-au împlinit 36 de ani de la primul „Pod de Flori” de peste Prut, moment istoric în care, pentru prima oară după al doilea război mondial, granița dintre cele două țări a fost deschisă.

Cercetarea INSCOP a vizat percepția românilor privind unirea cu României cu Republica Moldova.

71.9% dintre cei chestionați declară că ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21.4% ar vota NU, împotriva unirii. 2.1% spun că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Votanții USR și bărbații ar vota într-o proporție mai mare ca restul populației pentru unirea cu Republica Moldova.

8.4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, 13.3% în următorii 5 ani, iar 29.3% în următorii 10 ani sau mai mult. Pe de altă parte, 34.7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

Cei care cred că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult sunt votanții PNL și USR, bărbați, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

La polul opus, cei care cred că unirea nu se va realiza niciodată, sunt votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, angajații la stat.

Unirea cu Republica Mldova, o datorie istorică

67.6% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26.4% sunt de părerea contrarie, scrie Informat.ro

Votanții PSD și PNL, persoanele de peste 45 de ani, într-o proporție mai mare ca restul populației, sunt de părere că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică:

Votanții USR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație superioară cred într-un procent mai ridicat decât media că unirea cu Republica Moldova nu este o datorie istorică.

70,6% din români cred că moldovenii „de o limbă și de un neam cu noi”

Aproape 71% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă de acord cu afirmația: „Locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam cu noi, separați de România doar de istoria recentă”, în timp ce 25.5% consideră că „Locuitorii din Republica Moldova sunt un popor separat, cu o limbă diferită și cu propria lor soartă”. 3.9% nu știu sau nu răspund.

Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat consideră, într-o proporție mai mare decât restul populației, că locuitorii din Republica Moldova sunt români.

Votanții AUR, femeile, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații la stat cred că locuitorii din Republica Moldova sunt un popor separat într-un procent mai ridicat decât media.

Care sunt concluziile rezultatelor sondajului

„Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric. Pe de altă parte, datele arată și existența unui realism pronunțat: românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

„Unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci și ca o posibilă soluție strategică pentru viitor. Această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei în anii următori”, adaugă el,

Sondaj de opinie reprezentativ la nivel național Date culese în perioada 14 – 21 aprilie 2026 Eșantion 1100 respondenți, eroare ± 3%