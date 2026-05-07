Renato Usatîi critică noul Cod al Parlamentului: Vrem un Legislativ funcțional, nu aberații

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică proiectul privind Codul de organizare și funcționare a Parlamentului, adoptat în prima lectură, și anunță că formațiunea sa va propune mai multe amendamente înainte de lectura a doua.

Potrivit lui Usatîi, unele prevederi ale proiectului sunt necesare pentru eficientizarea activității Legislativului, însă altele ridică semne de întrebare și ar putea limita activitatea opoziției.

„Într-adevăr, sunt puncte pe care Partidul Nostru le susține. De exemplu, ideea ca limba oficială de lucru în Parlament să fie limba de stat, dar asta nu ar trebui să însemne limitarea dreptului de a comunica sau de a face interpelări în alte limbi”, a declarat liderul formațiunii.

Acesta a spus că a solicitat explicații în cadrul comisiei parlamentare privind posibilitatea depunerii unor solicitări în limbi străine, inclusiv în limba engleză.

„Am întrebat în comisie: dacă o solicitare vine în engleză, nu se acceptă? Ni s-a spus că nu. Pare ciudat”, a afirmat Usatîi.

Liderul Partidului Nostru susține că este necesară accelerarea proceselor parlamentare, însă consideră că anumite prevederi ale proiectului sunt „exagerate sau neclare”.

„Sunt pentru un Parlament funcțional, pentru că de multe ori am văzut cum procesele sunt tergiversate. Dar sunt și puncte care nu sunt corecte”, a adăugat acesta.

Renato Usatîi a anunțat că fracțiunea Partidului Nostru va pregăti un pachet de amendamente pentru lectura a doua a proiectului.

„În lectura a doua, Partidul Nostru va avea foarte multe amendamente”, a precizat politicianul.

Anterior, liderul formațiunii a acuzat PAS că ar încerca, prin noul proiect de lege, „să închidă gura opoziției” și să transforme Parlamentul într-o „Слава ЦК КПСС”.

Totodată, Renato Usatîi consideră că dreptul la replică și posibilitatea adresării întrebărilor în plen trebuie păstrate fără restricții arbitrare. El a mai declarat că, pentru o activitate parlamentară mai eficientă, întrebările adresate în Legislativ ar trebui formulate de specialiști în domeniile de competență ale deputaților.