Moldovean căutat pentru trei omoruri comise în Rusia, prins la vama Albița

Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei, a fost depistat de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, cazul a fost înregistrat pe 6 mai, în jurul orei 03:20. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în România, în calitate de pasager într-un autocar.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele acestuia figura o alertă Interpol, cu mențiunea „căutat în vederea arestării”.

Autoritățile precizează că bărbatul este cercetat pentru trei infracțiuni de omucidere, comise pe teritoriul Rusiei.

Moldoveanul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale care se impun.