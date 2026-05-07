Kaja Kallas începe vizita oficială la Chișinău. Securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova, pe agenda discuțiilor

Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială în Republica Moldova, în contextul intensificării cooperării dintre Chișinău și Uniunea Europeană în domeniile securității, apărării și integrării europene.

Potrivit programului oficial, prima zi a vizitei este dedicată întrevederilor cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, discuțiile urmând să se axeze pe securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și sprijinul european pentru Republica Moldova.

Pe 8 mai, Kaja Kallas va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și alți oficiali de rang înalt de la Chișinău.

Agenda mai include întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la concursul EuroQuiz, alături de tineri din întreaga Republică Moldova.

Vizita se va încheia joi, 8 mai, cu o conferință de presă comună susținută de Kaja Kallas și Maia Sandu, programată pentru ora 10:25.